امتحانات البكالوريا 2021 من 8 إلى 12 يونيو

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-، قطاع التربية الوطنية ، المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا 2021، بأن اختبارات الدورة العادية لهذا الاستحقاق الوطني ستجرى من 8 يونيو الجاري إلى 12 منه.

وقالت الوزارة في بلاغ إن الامتحانات بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني ستنطلق يوم الثلاثاء 08 يونيو في الساعة 8 صباحا وستستمر يومي الأربعاء 09 والخميس 10 يونيو 2021، أما اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستبدأ يوم الجمعة 11 يونيو في الساعة 8 صباحا وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 يونيو.

ودعا البلاغ من جديد كافة المترشحات والمترشحين إلى التقيد بالتدابير والاحترازات الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنات والمواطنين، مهيبا بهم ، كذلك ، احترام الضوابط القانونية المعمول بها والإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.

ومع:06/06/2021