كوفيد-19 : 116 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و350 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 74 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و350 ألفا و882 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و300 ألفا و837 شخصا، مقابل 24 مليونا و820 ألف و609 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و100 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و241 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (61)، ومراكش آسفي (22)، والرباط سلا القنيطرة (16)، والشرق (5) ، وسوس ماسة (4)، وطنجة تطوان الحسيمة (3)، وفاس مكناس (3) ، وحالة واحدة بكل من بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة سوس ماس.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 784 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 23 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

(ومع 18/05/2022)