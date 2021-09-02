كوفيد-19 : 6020 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وعدد الملقحين بالكامل يفوق 15 مليون و20 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 6020 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و7057 حالة شفاء و100 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، بلغ 18 مليون و701 ألف و155 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 15 مليون و20 ألف و548 شخص.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 866 ألف و968 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 800 ألف و664 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92.4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألف و749 وفاة بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (21)، والرباط-سلا-القنيطرة (19)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (12)، والشرق (7)، وفاس-مكناس (7)، ومراكش-آسفي (7)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ودرعة-تافيلالت (5)، وسوس-ماسة (9)، وكلميم-واد نون (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2047)، والرباط-سلا-القنيطرة (1161)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (716)، والشرق (497)، وفاس-مكناس (337)، ومراكش-آسفي (293)، وبني ملال-خنيفرة (388)، ودرعة-تافيلالت (109)، وسوس-ماسة (202)، والعيون الساقية الحمراء (104)، وكلميم-واد نون (104)، والداخلة-وادي الذهب (62).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2374.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 16.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 54 ألف و692 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 311، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2362، 1236 منها تحت التنفس الاصطناعي (58 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و1136 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) 45.1 في المائة.

(ومع 01/09/2021)