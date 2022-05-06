إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لمهنيي النقل الطرقي يوم الاثنين المقبل

أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، يوم الاثنين المقبل (9 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها يوم الجمعة، أن عملية التسجيل هاته ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 28 أبريل 2022، بخصوص منح دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

(ومع 06/05/2022)