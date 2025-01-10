أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 09 يناير، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن "المغرب حقق إلى غاية نهاية عام 2024 رقما قياسيا تاريخيا في عدد السياح الوافدين بلغ 17,4 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بلغت ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة مع 2023".

وأضاف الوزير أن الحكومة استطاعت بفضل مشروعها الطموح، وقبل عامين من الموعد المحدد، تحقيق الهدف المسطر في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، والرامي إلى استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026.

وكان بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 مليون سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8,6 مليون سائح (+17 بالمائة).

وسجل المصدر ذاته أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يوضح استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

(ومع: 09 يناير 2025)