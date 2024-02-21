رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز يحل بالمغرب

حل رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل وصداقة إلى المملكة. وكان في استقبال السيد سانشيز، الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الاسباني السيد خوسي مانويل الباريس، رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

وبعد استعراض تشكيلة من القوات الملكية الجوية التي أدت التحية، تقدم للسلام على رئيس الحكومة الإسبانية، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي، والقائم بالأعمال في السفارة الإسبانية بالمغرب السيد بورخا مونتسيموس، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا السيد عمر السنتيسي، وسفيرة المغرب في إسبانيا السيدة كريمة بنيعيش.

(ومع 21.02.2024)